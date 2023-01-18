Экс-разведчик США Риттер указал на «прискорбное» заблуждение Украины

Украинские власти заблуждаются насчет реального отношения Вашингтона и НАТО к бывшей советской республике. На это обратил внимание офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Как отметил американец, на самом деле западным государствам «глубоко плевать» на военнослужащих и простых граждан Украины. По его мнению, прискорбность ситуации состоит в непонимании этого факта в Киеве.
«Положение Украины отчаянное, время игр давно прошло. Пора начинать спрашивать с НАТО, которая их во все это втянула и ведет к провалу. А украинцы продолжают умирать в надежде на чудо», — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Российские бойцы с прошлого февраля продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации на Украине. Кампания предполагает денацификацию и демилитаризацию страны.