Премьер Испании Санчес рассказал о скрывающихся сторонниках Путина внутри Евросоюза

Некоторые европейские политические силы являются сторонниками руководства России, однако сейчас эти структуры скрывают свою симпатию к Москве, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
По словам политика, год назад представители политических элит стран Евросоюза навещали президента РФ Владимира Путина. Тогда эти личности хвалили методы российского лидера.
«Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в государственные органы и разрушить ЕС изнутри», — сказал Санчес на форуме в Давосе.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России.