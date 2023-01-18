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Лера Кудрявцева встала на защиту Кучеры после интервью Дудю

Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева встала на защиту Кучеры после интервью Дудю

Телеведущая Лера Кудрявцева встала на защиту своего давнего друга и коллеги Оскара Кучеры. Знаменитость попросила поддержать актера после его интервью журналисту Юрию Дудю✱ (признан иноагентом в России).

Кучера во время беседы с Дудем рассуждал о необходимости проведения спецоперации в Донбассе. Подписчики журналиста не оценили высказываний актера и подвергли его массовому хейту. Поэтому Кудрявцева призвала поддержать его.

«А теперь вопрос к комментаторам и нашим желтым пабликам. Вы какого хера топите своих? У вас дохера патриотов актеров, которые "пытаются", как могут высказать иную точку зрения? Вы какого хера в условиях СВО не поддерживаете таких людей, а втаптываете?» — возмутилась знаменитость в соцсетях.

Среди посмотревших интервью артиста для Дудя нашлись и поклонники, которые разделили его точку зрения. Они попросили актера не обращать внимание на хейт и продолжать двигаться в том же направлении.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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