Лера Кудрявцева встала на защиту Кучеры после интервью Дудю

Телеведущая Лера Кудрявцева встала на защиту своего давнего друга и коллеги Оскара Кучеры. Знаменитость попросила поддержать актера после его интервью журналисту Юрию Дудю✱ (признан иноагентом в России).
Кучера во время беседы с Дудем рассуждал о необходимости проведения спецоперации в Донбассе. Подписчики журналиста не оценили высказываний актера и подвергли его массовому хейту. Поэтому Кудрявцева призвала поддержать его.
«А теперь вопрос к комментаторам и нашим желтым пабликам. Вы какого хера топите своих? У вас дохера патриотов актеров, которые "пытаются", как могут высказать иную точку зрения? Вы какого хера в условиях СВО не поддерживаете таких людей, а втаптываете?» — возмутилась знаменитость в соцсетях.
Среди посмотревших интервью артиста для Дудя нашлись и поклонники, которые разделили его точку зрения. Они попросили актера не обращать внимание на хейт и продолжать двигаться в том же направлении.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами