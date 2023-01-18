Express: российские торпеды «Посейдон» могут потопить страны НАТО

Автор материала отмечает, что использование ядерных торпед «Посейдон» может вызвать цунами и потопить прибрежные страны Североатлантического альянса. К тому же, это оружие практически невозможно уничтожить, так как оно прекрасно маневрирует под водой и издает мало шума.