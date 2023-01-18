Express: российские торпеды «Посейдон» могут потопить страны НАТО

Россия может потопить страны НАТО при помощи торпед «Посейдон». Об этом на страницах британского издания Express пишет обозреватель Джек Уолтерс.
Автор материала отмечает, что использование ядерных торпед «Посейдон» может вызвать цунами и потопить прибрежные страны Североатлантического альянса. К тому же, это оружие практически невозможно уничтожить, так как оно прекрасно маневрирует под водой и издает мало шума.
«Российские ядерные торпеды способны погрузить Великобританию в морскую пучину», — пишет Express.
Отмечается, что «Посейдоны» получит на вооружение российская атомная подводная лодка «Белгород». Эти торпеды оснащены ядерной энергетической установкой, что позволяет им преодолевать расстояние в тысячи километров.