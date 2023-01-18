Жаров заявил, что взлом RuTube сравним с атакой на атомную программу Ирана

Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров сравнил взлом видеохостинга Rutube с хакерской атакой на иранскую атомную программу. Российская платформа подверглась нападению 9 мая 2022 года.
По словам Жарова, хакеры готовились к атаке задолго до спецоперации на Украине. Главной целью было полное уничтожение архитектуры видеохостинга. Злоумышленники одновременно запустили программу «самостирания серверов» вместе с шифровкой без логических связей.
«Как отвлекающий маневр, для концентрации нашего внимания на ложной цели, была опубликована база пользователей на сторонних публичных серверах третьей страны», — рассказал глава «Газпром-медиа» в беседе с РБК.
Александр Жаров сравнивает эту хакерскую атаку с операцией Stuxnet. В свое время она была нацелена на уничтожение иранской атомной программы.
Отметим, что в результате нападения на платформу сначала поступали сообщения о том, что Rutube вообще не подлежит восстановлению и 90% бэкапов повреждены, но позднее специалисты видеохостинга и помогавшие им эксперты Positive Technologies восстановили платформу.