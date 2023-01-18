Читатели The Times пришли в ярость из-за советов британских чиновников, как выжить в холода

Советы чиновников, как выжить в холода, вывели британцев из себя. Читатели одной из газет жестко раскритиковали подобные высказывания.
Представитель Национальной службы здравоохранения Великобритании доктор Агостиньу де Соуза ранее посоветовал англичанам с хроническими заболеваниями и пожилым людям прогревать свои дома минимум до 18 градусов. Главный метеоролог Джейсон Келли порекомендовал включать отопление хотя бы в одной комнате перед сном.
«Люди прекрасно это знают — им нужны не слова, а реальная помощь в оплате счетов и покупки одежды», — заявил читатель The Times с ником John Spencer.
«Счета за электроэнергию выросли с 1500 фунтов в год до 4000, и мне уже приходится тратить свои сбережения», — добавила Linda Evans.
В комментариях к публикации в The Times пожилые британцы признались, что им не по карману платежи за отопление, отмечает телеканал «360». Англичане требуют от властей реальную помощь, а не просто слова.