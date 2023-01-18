Китай лишился статуса самой густонаселенной страны мира

Китайская Народная Республика опустилась на второе место в рейтинге самых густонаселенных стран в мире, первую же строчку заняла Индия.
Численность населения Индии стремительно растет, еще в декабре 2022 года она достигла 1,417 миллиарда человек. Примечательно, что 18 января этот показатель увеличился уже до 1,423 миллиарда человек, передает World Population Review (WPR).
В Китае в это время проживает только 1,425 миллиарда человек. Специалисты также прогнозируют, что годовой темп прироста населения КНР в 2023 году будет колебаться от минус 0,1% до минус 0,3%, а Индии — от 0,69% до 0,92%.
Власти Китая ранее впервые за 60 лет сообщили об уменьшении численности населения. Эксперты винят в этом политику «одна семья — один ребенок», в рамках которой родителей двух и более детей штрафуют, сообщает телеканал «360».