Время показало, что начало спецоперации на Украине было единственно верным решением, которое было принято на опережение. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram.
Как отметил автор поста, кампания помогла избежать гибели огромного числа людей. Он также обратил внимание на высказывания западных лидеров о Минских соглашениях, подтверждающие, насколько серьезной была угроза.
«Если драка неизбежна, бить надо первым», — процитировал Володин президента России Владимира Путина.
Специальная военная операция на Украине стартовала 24 февраля 2022 года. Цель — демилитаризация и денацификация страны.