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Володин объяснил важность начала спецоперации на Украине фразой Путина

Володин объяснил важность начала спецоперации на Украине фразой Путина

Время показало, что начало спецоперации на Украине было единственно верным решением, которое было принято на опережение. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram.

Как отметил автор поста, кампания помогла избежать гибели огромного числа людей. Он также обратил внимание на высказывания западных лидеров о Минских соглашениях, подтверждающие, насколько серьезной была угроза.

«Если драка неизбежна, бить надо первым», — процитировал Володин президента России Владимира Путина.

Специальная военная операция на Украине стартовала 24 февраля 2022 года. Цель — демилитаризация и денацификация страны.

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