Песков: законодательство Украины исключает возможность дипломатического решения конфликта

Украина исключила возможность дипломатического урегулирования конфликта на законодательном уровне. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политик прокомментировал заявления киевских властей, что они якобы рассматривают возможность вступления в диалог с Москвой. Песков выразил сомнение, что их слова имеют что-либо общее с реальностью.
«Судя по законодательству, Украина исключает для себя их возможность», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина может начать переговорный процесс при соблюдении некоторых принципов. Речь идет об уважении к Уставу ООН и территориальной целостности страны.