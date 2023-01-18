Советник главы ДНР Гагин рассказал, как ВСУ выдали позиции польских наемников

Бойцы ВСУ выдали позиции польских наемников в радиоэфире для нанесения по ним точных артиллерийских ударов, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
По его словам, отношения между поляками и украинцами на поле боя сложные из-за давления Варшавы на Берлин с целью передать Киеву танки. Гагин в разговоре с РИА Новости указал, что польский контингент понес серьезные потери из-за ВСУ, которые «абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег».
По словам советника главы ДНР, украинские войска относятся к польским наемникам, как к «неприятным попутчикам». Гагин отметил, что ВСУ часто ставят иностранных наемников на опасные позиции.