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Советник главы ДНР Гагин рассказал, как ВСУ выдали позиции польских наемников

Армия
Советник главы ДНР Гагин рассказал, как ВСУ выдали позиции польских наемников

Бойцы ВСУ выдали позиции польских наемников в радиоэфире для нанесения по ним точных артиллерийских ударов, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его словам, отношения между поляками и украинцами на поле боя сложные из-за давления Варшавы на Берлин с целью передать Киеву танки. Гагин в разговоре с РИА Новости указал, что польский контингент понес серьезные потери из-за ВСУ, которые «абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег».

По словам советника главы ДНР, украинские войска относятся к польским наемникам, как к «неприятным попутчикам». Гагин отметил, что ВСУ часто ставят иностранных наемников на опасные позиции.

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