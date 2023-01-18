Морж Бикинеев напомнил о смертельной опасности во время крещенских купаний

Год назад на реке Оредеж в Ленинградской области во время крещенского купания утонула Анна Ускова. В годовщину трагедии специалисты решили напомнить об этой трагедии, чтобы подобного не повторилось, пишет Starhit.
В первую очередь эксперты ни в коем случае не советуют нырять в необорудованные проруби. Власти каждый год оборудуют специальные места, где дежурят спасатели. От их действий в критической ситуации будет зависеть жизнь человека.
Попав в такую ситуацию ни в коем случае нельзя паниковать, указал президент клуба закаливания «Белые медведи» Виктор Бикинеев. Необходимо зацепиться за лед с обратной стороны и двигаться против течения, которое всегда уносит именно в противоположную сторону от проруби.