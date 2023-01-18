Berliner Zeitung: США побуждают Германию пренебречь интересами страны в противостоянии с РФ

Политик отметила, что в Германии растет число сторонников идеи незамедлительной передачи бронетехники ВСУ. Соединенные Штаты, в свою очередь, этому активно содействуют. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц и партия СДПГ пока сомневаются в необходимости этого решения.