Berliner Zeitung: США побуждают Германию пренебречь интересами страны в противостоянии с РФ

Вашингтон, побуждая Берлин к предоставлению танков Киеву, заставляет его пренебречь своими интересами в противостоянии с Москвой. Такое мнение выразила немецкий депутат Севим Дагделен на страницах издания Berliner Zeitung.
Политик отметила, что в Германии растет число сторонников идеи незамедлительной передачи бронетехники ВСУ. Соединенные Штаты, в свою очередь, этому активно содействуют. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц и партия СДПГ пока сомневаются в необходимости этого решения.
«Но такой шаг (Поставки танков – Прим. ред.) станет исторической ошибкой», – заявила она.
По словам Дагделен, давят на ФРГ и другие страны-члены Североатлантического альянса. Среди их требований, в частности, согласование реэкспорта танков немецкого производства.