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Berliner Zeitung: США побуждают Германию пренебречь интересами страны в противостоянии с РФ

Политика
Berliner Zeitung: США побуждают Германию пренебречь интересами страны в противостоянии с РФ

Вашингтон, побуждая Берлин к предоставлению танков Киеву, заставляет его пренебречь своими интересами в противостоянии с Москвой. Такое мнение выразила немецкий депутат Севим Дагделен на страницах издания Berliner Zeitung.

Политик отметила, что в Германии растет число сторонников идеи незамедлительной передачи бронетехники ВСУ. Соединенные Штаты, в свою очередь, этому активно содействуют. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц и партия СДПГ пока сомневаются в необходимости этого решения.

«Но такой шаг (Поставки танков – Прим. ред.) станет исторической ошибкой», – заявила она.

По словам Дагделен, давят на ФРГ и другие страны-члены Североатлантического альянса. Среди их требований, в частности, согласование реэкспорта танков немецкого производства.

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