Глава МИД ЮАР призвала Вашингтон отозвать законопроект против России

Она назвала законопроект необоснованным, что ЮАР дала понять США. Кроме того, МИД даже указывал на нарушения разработчику законопроекта. Антироссийский законопроект еще не принят и его только готовят к обсуждению в сенате. Об этом сообщает РИА Новости.