Глава МИД ЮАР призвала Вашингтон отозвать законопроект против России

Законопроект американского конгресса о борьбе с Россией в Африке не соответствует международному праву. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор призвала отозвать его.
Она назвала законопроект необоснованным, что ЮАР дала понять США. Кроме того, МИД даже указывал на нарушения разработчику законопроекта. Антироссийский законопроект еще не принят и его только готовят к обсуждению в сенате. Об этом сообщает РИА Новости.
В апреле 2022 года Палата представителей США одобрила законопроект против «злонамеренной деятельности России в Африке». После этого его передали в сенат. Согласно документу, США могут «наказывать» африканские страны за сотрудничество с Москвой.