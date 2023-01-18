Политический обозреватель Хортон сообщил о тайном плане США против России

Обозреватель напомнил про конфликт в Афганистане, когда американское правительство «поддерживало моджахедов», что привело к «банкротству Советского союза». Задача Вашингтона состоит в том, чтобы ослабить Россию и не допустить мирных переговоров, затягивая ее в конфликт все глубже, отметил американский эксперт Хортон.