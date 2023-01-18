Постпред Украины Кислица упомянул экскременты в контексте предстоящей встречи Совбеза ООН

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица прокомментировал созыв встречи Совбеза организации по инициативе российской делегации. Мероприятие состоится в пятницу, 20 января.
Россия проведет неформальную встречу Совбеза ООН по «формуле Арриа». Российское постпредство собирается рассказать о выживании населения Донбасса под обстрелами в течение восьми лет.
Журналисты поинтересовались у Кислицы о его ожиданиях от предстоящей встречи. Украинский дипломат признался, что от мероприятия ничего не ждет. По его мнению, Россия хотела бы «заспамить» Совбез ООН.
«Это не очень вежливо, но даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение», – заявил Кислица.
Дипломат считает, что Россия хочет «заспамить» Совет безопасности ООН. Таким образом Москва надеется добиться того, что все большему количеству государств будет надоедать обсуждение Украины в Совбезе, заявил Кислица.