Небензя обвинил Киев в нарушении гуманитарного права и трагедии в Днепропетровске

Дипломат добавил, что необходимости наносить удары по объекту инфраструктуры не было бы, если бы руководство Украины показало готовность к мирным переговорам «на реалистичных условиях». Такие условия должны позволить «устранить причины», которые обуславливают необходимость российской специальной военной операции, объяснил Небензя.