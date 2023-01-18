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Небензя обвинил Киев в нарушении гуманитарного права и трагедии в Днепропетровске

Политика
Небензя обвинил Киев в нарушении гуманитарного права и трагедии в Днепропетровске

Трагедии в Днепропетровске не произошло бы, если бы Украина соблюдала гуманитарное право. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Российская ракета была выпущена по объекту инфраструктуры, но упала на дом, так как ее сбила расположенная в жилом квартале ПВО Украины, сообщил дипломат. Такое размещение вооружения нарушает международное гуманитарное право, подчеркнул Небензя.

«Если бы украинские власти прислушались к требованием международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы», – сообщил российский постпред.

Дипломат добавил, что необходимости наносить удары по объекту инфраструктуры не было бы, если бы руководство Украины показало готовность к мирным переговорам «на реалистичных условиях». Такие условия должны позволить «устранить причины», которые обуславливают необходимость российской специальной военной операции, объяснил Небензя.

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