Блинкен: условия России к Украине исключают возможность дипломатического решения конфликта

Условия России по мирным переговорам с Украиной совершенно неприемлемы и не позволяют начать урегулирование конфликта. Такое мнение озвучил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, требование Кремля согласиться с итогами референдума в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и признать эти территории российскими исключает возможность решения ситуации на Украине путем дипломатии.
«Требования РФ к Украине не позволяют наладить переговорный процесс», — сказал он.
Ранее политик также прокомментировал вопрос поставок оружия на Украину. Тогда он заявил, что Запад составляет новые пакеты военной помощи Киеву таким образом, чтобы увеличить шансы ВСУ «на успех на поле боя».