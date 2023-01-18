Блинкен: условия России к Украине исключают возможность дипломатического решения конфликта

Условия России по мирным переговорам с Украиной совершенно неприемлемы и не позволяют начать урегулирование конфликта. Такое мнение озвучил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.