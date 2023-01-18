Гальцев высказался об уместности юмора на фронте

Актер также заявил о большом желании отправиться в зону спецоперации и выступить там. Гальцев отметил, что переговоры по этому вопросу уже идут. В будущем комик, вероятно, отправится в Донбасс. Так артист хочет внести вклад в поддержание боевого духа российских военнослужащих.