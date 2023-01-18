Киссинджер назвал нецелесообразным нейтральный статус Украины по отношению к НАТО

Украине целесообразно становиться частью Североатлантического альянса. Идея нейтрального статуса страны потеряла свою актуальность. Об этом рассказал экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
Он объяснил, что ранее был против вступления Украины в НАТО. Политик боялся, что начнется «тот процесс, который сейчас наблюдается». Киссинджер призвал Вашингтон продолжать оказывать поддержку Киеву и при необходимости наращивать военную помощь до прекращения огня.
Ранее Москва направила членам Альянса ноту из-за отправки вооружения украинской армии. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые грузы, поставляемые Украине, становятся законной целью для России.