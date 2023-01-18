Политолог-американист предсказал Джо Байдену тяжелые времена и падение рейтинга

Положение американского президента Джо Байдена может серьезно пошатнуться из-за скандала с секретными документами и кризиса в экономике страны. Учитывая обстоятельства, можно предсказать, что 2023 год станет для главы Белого дома тяжелым временем, и нет никаких факторов, которые могли бы исправить ситуацию.
Такое мнение в эфире канала «Соловьев Live» высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее член Конгресса США республиканце Пол Госар заявил, что в отношении главы государства может быть проведено расследование из-за небрежного хранения секретных документов. При чем 80-летнему президенту при наихудшем варианте развития событий может грозить тюремное заключение сроком на десять лет.
Комментируя эти слова, Малек Дудаков согласился, что наступивший 2023 год обещает стать для американского лидера очень тяжелым.
«Байдена в этом году ждет достаточно трудный период. Кроме скандалов, связанных с секретными документами, возможно, мы будем наблюдать наступление рецессии в американской экономике. Это, конечно, довольно серьезно может ударить по позициям Байдена. Перспективы отрицательного роста для его рейтинга есть», – считает эксперт.
А факторов, которые можно было бы использовать для того, чтобы спасти рейтинг Джо Байдена, по его словам, практически не осталось. Слишком много скандалов.
Правда, Белому дому удалось успешно справиться с инфляцией в США и она сейчас снижается, что положительно сказалось на репутации Байдена, отметил Дудаков. Но для того, чтобы этого добиться, властям страны пришлось перегнуть палку с повышением ключевой ставки, а это через год приведет к рецессии в американской экономике. И в итоге рейтинг Байдена опять устремится вниз.
«Таким образом, существует немало факторов, которые играют против Байдена, при этом есть не так много моментов, которые играют ему на пользу», – заключил Малек Дудаков.
Напомним, ранее офис адвокатов американского президента сообщил, что у Белого дома нет на руках списка людей, посещавших резиденцию Джо Байена, где ранее была обнаружена часть хранившихся ненадлежащим образом секретных документов.