Политолог-американист предсказал Джо Байдену тяжелые времена и падение рейтинга

Правда, Белому дому удалось успешно справиться с инфляцией в США и она сейчас снижается, что положительно сказалось на репутации Байдена, отметил Дудаков. Но для того, чтобы этого добиться, властям страны пришлось перегнуть палку с повышением ключевой ставки, а это через год приведет к рецессии в американской экономике. И в итоге рейтинг Байдена опять устремится вниз.