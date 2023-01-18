Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea прекращает деятельность в России

Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea приняла решение прекратить деятельность на территории России в соответствии со всеми правовыми договоренностями. Об этом свидетельствует распространенное сообщение организации.
«Wintershall Dea планирует полностью выйти из России в установленном порядке», — указано в публикации.
По прогнозу Wintershall Dea, компания понесет убытки от продажи российской собственности в совокупности на сумму порядка 5,3 миллиарда евро. Имеется в виду, в том числе, отказ от членства в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.
Недавно президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Газпром» потерял возможность приобретать газ у предприятий-партнеров OMV и Wintershall. Этот запрет вводится в том случае, если объем обязательств выше установленного властями.