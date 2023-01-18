Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea прекращает деятельность в России

По прогнозу Wintershall Dea, компания понесет убытки от продажи российской собственности в совокупности на сумму порядка 5,3 миллиарда евро. Имеется в виду, в том числе, отказ от членства в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.