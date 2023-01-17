Геннадий Онищенко: жители блокадного Ленинграда выхаживали пленных немцев

Жители блокадного Ленинграда помогали пленным фашистским солдатам, несмотря на все сложности жизни в захваченном городе. Об этом говорится в приуроченном к годовщине прорыва блокады материале академика РАН Геннадия Онищенко, передает ФАН.
По его словам, ленинградцы выхаживали захваченных в плен немецких военных практически также, как защитников родины и гражданских. Это является очередным доказательством человечности россиян. Однако эта информация о блокаде, как и некоторая другая, чаще всего неизвестна широкой общественности.
Каждый год 18 января Санкт-Петербург празднует чуть ли не самую важную дату годовщину прорыва блокады. Это событие в истории Северной столицы, находившейся в окружении 872 дня, является напоминанием для потомков о мужестве и высоких моральных качествах соотечественников.