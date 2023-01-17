Геннадий Онищенко: жители блокадного Ленинграда выхаживали пленных немцев

По его словам, ленинградцы выхаживали захваченных в плен немецких военных практически также, как защитников родины и гражданских. Это является очередным доказательством человечности россиян. Однако эта информация о блокаде, как и некоторая другая, чаще всего неизвестна широкой общественности.