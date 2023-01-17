Решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства Виктора Медведчука и других оппозиционеров стал проявлением массовых репрессий. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ от правой партии АдГ Петр Быстрон.
Рада ранее лишила мандатов парламентариев от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Андрея Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Виктор Медведчука. Зеленский позже одобрил решение о лишении политиков украинского гражданства.
ОПЗЖ за год до начала российской спецоперации была наиболее сильной политической силой в стране. Одним из ее главных требований было мирное разрешение конфликта в Донбассе, напомнил представитель «Альтернативы для Германии». Незаконный домашний арест лидера платформы нарушил украинское законодательство, а его экспатриация – конституцию Украины и «все европейские стандарты» прав человека, заявил политик.
«Это еще один шаг массовых репрессий против оппозиции на Украине», – считает депутат бундестага.
Быстрон призвал немецкое правительство прекратить финансовые переводы Киеву. Фракция АдГ в бундестаге также требует немедленного прекращения переговоров о сближении Евросоюза и Украины, добавил парламентарий.