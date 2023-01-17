Депутат бундестага Быстрон заявил о массовых репрессиях на Украине

ОПЗЖ за год до начала российской спецоперации была наиболее сильной политической силой в стране. Одним из ее главных требований было мирное разрешение конфликта в Донбассе, напомнил представитель «Альтернативы для Германии». Незаконный домашний арест лидера платформы нарушил украинское законодательство, а его экспатриация – конституцию Украины и «все европейские стандарты» прав человека, заявил политик.