Само существование современной Украины пропитано ненавистью к России. Поэтому у РФ, которая поставила перед собой целью денацифицировать соседнее государство, должно быть решение для людей, отравленных националистической идеологией.
Такое мнение в эфире одного из YouTube-каналов высказал бывший офицер американской морской разведки, военный эксперт Скотт Риттер.
В свое время, напомнил американский аналитик, после окончания Второй мировой войны в Германии тоже проводилась денацификация. Однако идеология нацизма и национал-социализма сохранилась, так как многие немцы от нее не отказались.
«В подвалах домов многих немцев, где у них была "святынь былой славы", им не разрешалось выносить эти символы из дома, но они молились им тайно», – напомнил Риттер.
Такое же будущее, уверен он, ждет Украину после завершения российской спецоперации.
Те, из нынешних украинских националистов, кто не будет убит в боях, кто выживет и не сбежит из страны, унесут эту идеологию в подвалы. И в итоге эта идеология опять сохранится.
«Люди пропитали ненавистью само свое существование. Современное украинское государство определяется ее ненавистью к России. У них с самого начала учат называть русских "москалями", что является уничижительным термином, их называют "орками". А последователи Бандеры считают русских "недочеловеками". Они убивали их в 1940-50 годы – 200 тысяч русских, 110 тысяч поляков. Это нехорошие люди. И ты не можешь их реабилитировать», – подчеркнул аналитик.
Среди воюющих сейчас украинцев, конечно, есть те, кого можно реабилитировать – это люди, которые оказались втянуты в ситуацию по неосторожности.
Но тех украинцев, кто ходит с татуировкой свастики на руке, кто марширует и выкрикивает нацистские лозунги, кто желает смерти русских детей, кто расстреливает российских военнопленных – их денацифицировать невозможно. Для них, по убеждению Скотта Риттера, есть только одно верное решение – пуля.
«Сегодня, если ты собираешься денацифицировать Украину, это означает, что у тебя должно быть решение для этих людей. Я не хочу здесь быть слишком грубым, но лучшее решение, это чтобы они взяли оружие, отправились на передовую и были убиты там. Это лучшее решение, самое простое решение – самоустранение», – считает эксперт.
Однако часть этих людей попадет в плен и у русских для них уже есть решение. Многие из украинских националистов оказываются в итоге в тюрьме.
«Если ты виновен в преступлении, ты предстанешь перед судом, в соответствии с верховенством закона. Но многим из этих активистов дается второй шанс – денацификация. Но сколько раз русских можно обманывать»? – задается вопросом Риттер.
И именно поэтому, повторяет он в заключение, единственным решением в деле денацификации является пуля.