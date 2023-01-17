Проект о конфискации имущества в оффшорах заблокирует «Единая Россия» – Делягин

Думская фракция «СР – За правду» одобрила законопроект, по которому вся собственность на территории России, зарегистрированная в оффшорах, передается в управление Росимуществу, заявил депутат и экономист Михаил Делягин.
Автором законопроекта выступил сам Делягин: согласно поправке, после передачи оффшорного имущества под управление государства, в течение полугода активы должны быть перерегистрированы на территории России. Если же этого не будет сделано, то собственность передается государству.
«Если [собственность] не будет перерегистрирована в течении полугода, то она конфискуется к чертовой матери! Извините, то есть переходит в собственность РФ. Понятно, что Единая Россия законопроект заблокирует», – заявил Делягин в Telegram.
Экономист подчеркнул, что ожидает ответной реакции от «заинтерессантов» законопроекта.
Ранее в Госдуме предложили конфисковать имущество уехавших «негодяев», публично «льющих грязь на Россию» – в «ЕР» поддержали инициативу, а в КПРФ сочли неуместной. Подробнее – в нашей статье.