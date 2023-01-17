Нарколог связал изменения во внешности Ким Чен Ына с развитием опасного недуга

Так, к признакам данного недуга специалист отнес лишний вес, отечность, гиперемию лица и сосудистый рисунок на коже. Однако все это является не только симптомами алкоголизма, но и какого-либо другого системного заболевания, резюмировал медик в беседе с «Лентой.ру».