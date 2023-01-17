Нарколог связал изменения во внешности Ким Чен Ына с развитием опасного недуга

Изменения во внешности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына дают основания предполагать наличие у него серьезного недуга.
Поставить точный диагноз по фотографии нельзя, однако кое-что понять все же можно. Нарколог Даниил Петров с осторожностью предположил, что глава государства страдает от алкогольной зависимости.
Так, к признакам данного недуга специалист отнес лишний вес, отечность, гиперемию лица и сосудистый рисунок на коже. Однако все это является не только симптомами алкоголизма, но и какого-либо другого системного заболевания, резюмировал медик в беседе с «Лентой.ру».