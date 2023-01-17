Евгений Пригожин прокомментировал инициативу депутата Миронова о легализации ЧВК «Вагнер»

Журналисты обратились к бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать инициативу главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о легализации ЧВК «Вагнер». Предприниматель лаконично высказался по этому поводу.
«Отвечаю от своего имени и от имени всех бойцов ЧВК "Вагнер".... Мы не в курсе, мы воюем», — приводит слова Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер», назвав ее бойцов «героическим воинским формированием». По словам депутата, именно действия «вагнеровцев» позволили установить контроль над городом Соледар.