Евгений Пригожин прокомментировал инициативу депутата Миронова о легализации ЧВК «Вагнер»

Журналисты обратились к бизнесмену Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать инициативу главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о легализации ЧВК «Вагнер». Предприниматель лаконично высказался по этому поводу.