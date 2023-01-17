Модель Линникова высказалась о некрасивом поведении украинки на конкурсе «Мисс Вселенная»

Российская модель Анна Линникова рассказала о напряженных отношениях с представительницей Украины Викторией Апанасенко во время конкурса красоты «Мисс Вселенная». Россиянка призналась, что пыталась наладить контакт с соперницей, однако та сторонилась ее.
Финал конкурса «Мисс Вселенная» завершился 14 января в Новом Орлеане. Соперничество между красавицами усугублялось обстановкой на политической арене. Апанасенко сторонилась Линниковой.
«Девушки с украинскими корнями сторонились меня. Поэтому пообщаться и познакомиться получше нам не удалось, хотя попытки с моей стороны и были», — рассказала 22-летняя Линникова о некрасивом поведении украинки Газете Metro.
Известно, что Апанасенко отказалась встать рядом с россиянкой во время общей фотосессии. Ранее уроженка Украины и вовсе требовала бойкотировать участие России в конкурсе.