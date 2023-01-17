Модель Линникова высказалась о некрасивом поведении украинки на конкурсе «Мисс Вселенная»

Российская модель Анна Линникова рассказала о напряженных отношениях с представительницей Украины Викторией Апанасенко во время конкурса красоты «Мисс Вселенная». Россиянка призналась, что пыталась наладить контакт с соперницей, однако та сторонилась ее.