«Гостя важно вылечить». Турция «лечит» Швецию отказом принимать в НАТО

Штаты уже шантажировали Турцию отказом в поставках истребителей после того, как страна несколько лет назад закупила у РФ ЗРК С-300 вместо американских комплексов Patriot: привычный для американцев подход здорово подорвал отношения двух крупнейших союзников по НАТО. Теперь Конгресс США требует от Турции пойти на уступки, чтобы поставки не сорвались, но Анкара хочет, чтобы США и Швеция уступили первыми – и в оружейном экспорте, и в экстрадиции курдов.