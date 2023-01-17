«Гостя важно вылечить». Турция «лечит» Швецию отказом принимать в НАТО

Турция ужесточает требования для вступления Швеции в НАТО: теперь скандинавская страна должна не просто выдать Анкаре более сотни курдов, признанных в Турции террористами, но и изменить собственное законодательство. Стокгольм в безвыходной ситуации и просит помощи у США.
Политическая драма, разворачивающаяся между Стокгольмом и Анкарой, затягивается: Швеция не горит желанием выдавать Турции членов Рабочей партии Курдистана (шестеро из которых являются влиятельными политиками и заседают в шведском парламенте, несколько из них признаны в Турции террористами), а правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана упорствует в намерении раз и навсегда устранить шведскую «террористическую» ячейку РПК.
Вступление Швеции (а значит и Финляндии) в НАТО исключено до тех пор, пока Стокгольм полностью не удовлетворит турецкие требования. Шведам придется не только экстрадировать, то есть отдать «на заклание», сторонников курдского сепаратизма, много лет взращиваемых шведскими властями, но и окончательно пресечь антитурецкую деятельность курдов в стране, вплоть до изменений в миграционном законодательстве.
«Нашего гостя важно вылечить»
По словам Эрдогана, для одобрения меморандума о вступлении Швеции в НАТО страна должна выдать Турции порядка 130 курдов, признанных террористами. Но этого, несмотря на обещания, не происходит: более того, на шведских улицах открыто проходят акции РПК против турецких властей.
«К сожалению, о прекращении таких акций [шведскими властями] речи не идет. Если ситуация не будет взята под контроль, наши отношения со Швецией могут стать еще хуже», – заявил президент Турции.
Если верить турецким СМИ, власти Швеции готовы выполнить все условия и просят у Турции еще полгода на исправление своих законов по требованиям Анкары. Примечательно, что речь идет уже об изменении шведского законодательства, а не просто о судьбе курдских активистов, намекает тюрколог, доктор политических наук Владимир Аватков.
«В этой новости прекрасно все. "Э нет, торопится не надо! Нашего гостя важно вылечить, важно вернуть обществу полноценного человека", – как говорилось в одном известном фильме», – иронизирует Аватков в Telegram.
Шведы благожелательно настроены к курдам и недоброжелательно в отношении турок, но причины столь предвзятого отношения не очевидны, отмечает политолог-востоковед Евгений Сатановский. В Швеции открыто действуют самые радикальные курдские организации, члены которых присутствуют даже в парламенте.
При этом демократическая и толерантная североевропейская страна, «преисполненная уважением к правам человека, равноправию меньшинств и прогрессу», не стесняется поощрять антитурецкие настроения – теперь это прерогатива не только курдов, получивших политическое убежище, но и шведской интеллигенции. А отношения Анкары и Стокгольма продолжают накаляться.
США заступятся
Не исключено, что Швеция затягивает выполнение требований Анкары еще на полгода, чтобы дать США возможность надавить на турецкие власти – Вашингтон уже перешел к откровенному шантажу, намекая на возможный отказ в продаже Турции сорока истребителей F-16, если позиция по вступлению скандинавских стран в НАТО не будет смягчена.
В Белом доме опасаются, что затягивание в приеме новых членов дает России стратегическое преимущество. То же самое опасение высказывают обозреватели The Washington Post.
«Господин Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса», – сказано в статье от 14 января.
Штаты уже шантажировали Турцию отказом в поставках истребителей после того, как страна несколько лет назад закупила у РФ ЗРК С-300 вместо американских комплексов Patriot: привычный для американцев подход здорово подорвал отношения двух крупнейших союзников по НАТО. Теперь Конгресс США требует от Турции пойти на уступки, чтобы поставки не сорвались, но Анкара хочет, чтобы США и Швеция уступили первыми – и в оружейном экспорте, и в экстрадиции курдов.
Неразрешимые противоречия могут закончиться очень плачевно для судьбы всего альянса, предполагает политолог-американист Малек Дудаков.
«Получается хрестоматийная "уловка-22" – как бы безвыходная ситуация. Если антитурецкая повестка так и не позволит прийти к какой-то сделке с Анкарой, то США рискуют оказаться в ситуации, при которой Турция станет еще менее договороспособной. А любые попытки исключить ее из НАТО быстро выльются в серьезный институциональный кризис», – подчеркнул Дудаков в Telegram.
Ранее сообщалось, что Россия будет вынуждена нарастить войска на северном направлении в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Подробнее – в нашей статье.