В Кремле заверили, что Путин не собирается объявлять новую волну мобилизации в России

Президент России Владимир Путин не планирует в среду объявлять о новой волне мобилизации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом представитель Кремля в беседе с корреспондентом «Осторожно Media» прокомментировал сообщения, появившиеся в СМИ и Telegram-каналах. В публикациях отмечалось, что российский президент собирается объявить новую волну мобилизации или сменить режим спецоперации на мероприятиях в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.
Песков призвал относиться к подобным сообщениям скептически и не слушать тех, кто распространяет эти слухи.