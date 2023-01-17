В Кремле заверили, что Путин не собирается объявлять новую волну мобилизации в России

Таким образом представитель Кремля в беседе с корреспондентом «Осторожно Media» прокомментировал сообщения, появившиеся в СМИ и Telegram-каналах. В публикациях отмечалось, что российский президент собирается объявить новую волну мобилизации или сменить режим спецоперации на мероприятиях в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.