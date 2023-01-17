Специалисты ЯRUS рассказали об «умных» алгоритмах, позволяющих бороться с накрутками в соцсети

Разработка «умных» алгоритмов позволила специалистам ЯRUS быстро находить и бороться с аккаунтами, которые используют накрутку.
Отмечается, что мошенники часто пытаются обмануть соцсеть и других пользователей, применяя различные запрещенные инструменты для накрутки подписчиков, просмотров, лайков и комментариев. При этом ни одна платформа не может гарантировать 100% защиты. Однако от оперативности реакции специалистов соцсети многое зависит.
«Мы собираемся применить новую систему подсчета просмотров. Это связано и с нашей дополнительной монетизацией за просмотры видео, и с рекламодателями, которые начнут работать с блогерами через наш рекламный кабинет», — уточнил ведущий менеджер продукта ЯRUS Алексей Иванов.
При этом ведущий специалист по информационной безопасности платформы Артем Бердашкевич рассказал, что стандартный пользователь способен совершать не более двух действий в секунду. В случае, если происходит около 100 запросов в минуту, то алгоритмы соцсети быстро находят нарушителя и блокируют автора на промежуток от 15 минут до 4 часов.