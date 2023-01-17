Специалисты ЯRUS рассказали об «умных» алгоритмах, позволяющих бороться с накрутками в соцсети

При этом ведущий специалист по информационной безопасности платформы Артем Бердашкевич рассказал, что стандартный пользователь способен совершать не более двух действий в секунду. В случае, если происходит около 100 запросов в минуту, то алгоритмы соцсети быстро находят нарушителя и блокируют автора на промежуток от 15 минут до 4 часов.