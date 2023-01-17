«Самое главное – начинка». Кнутов объяснил, почему страх Запада перед «Посейдоном» оправдан

«Посейдон», по его словам, задуман как средство борьбы со скоплениями боевых кораблей и ударными авианосными группами, а также для нанесения ударов по вражеским военно-морским базам и в ряде случаев по целям на берегу. Например, удары по побережью могут быть нанесены с целью создания там очагов радиоактивного заражения, что сделает пораженные районы непригодными для жизни на очень длительное время.