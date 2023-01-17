«Самое главное – начинка». Кнутов объяснил, почему страх Запада перед «Посейдоном» оправдан

То, что западные политики и военные испытывают страх перед российским подводным беспилотником «Посейдон» – это как раз логично и полностью оправданно. Было бы странно, если бы на Западе не обращали внимание на имеющееся у России неуязвимое и полностью автономное оружие, способное нанести противнику колоссальный урон.
Такое мнение в беседе с информационным агентством «Народные Новости» высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО России Юрий Кнутов, комментируя ряд публикаций в западных СМИ, посвященных новости о том, что в России изготовлен первый комплект ядерных суперторпед «Посейдон» для подлодки «Белогород».
Эта новость вызвала на Западе «икоту». Ведь члены военного блока НАТО внимательно следят за всей информацией, касающейся беспилотного подводного аппарата «Посейдон», который является одним из наиболее грозных вооружений ВС РФ.
«"Посейдон" имеет глобальную дальность, которая определяется десятью тысячами километров, но некоторые источники говорят о том, что она не ограничена», – напомнил Юрий Кнутов, рассуждая о причине такого страха западных оппонентов России.
Также эксперт добавил, что «Посейдон» может развивать скорость до 200 километров в час и действовать на глубине до тысячи метров. Эта возможность двигаться на большой глубине с очень большой скоростью, уменьшает возможность того, что аппарат будет обнаружен системами противолодочной обороны. А даже, если его удастся засечь, перехватить «Посейдон» практически невозможно.
Это делает новейший российский подводный беспилотник оружием возмездия, оружием Судного дня, объяснил эксперт.
«Высокая скорость и большая глубина делает его почти неуязвимым. Самое главное – начинка, которая может нести по некоторым данным из открытых источников боевую часть, достигающую по мощности две мегатонны, является достаточно мощной. Практически, в сто раз мощнее, чем бомбы, сброшенные на Хиросиму», – подчеркнул Кнутов.
«Посейдон», по его словам, задуман как средство борьбы со скоплениями боевых кораблей и ударными авианосными группами, а также для нанесения ударов по вражеским военно-морским базам и в ряде случаев по целям на берегу. Например, удары по побережью могут быть нанесены с целью создания там очагов радиоактивного заражения, что сделает пораженные районы непригодными для жизни на очень длительное время.
А учитывая, что все это «Посейдон», благодаря заложенной программе, может делать в автономном режиме без участия людей, задача по его поиску и обнаружению является практически невыполнимой.
Это и является причиной такого сильного страха Запада перед российской суперторпедой, уверен Юрий Кнутов.
И, по его словам, такая реакция объяснима и логична. Ведь со стороны западных стран было бы опрометчиво не придавать значения появлению у России подобного мощного и неуязвимого оружия.