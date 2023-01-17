Политолог Шипилин: Арестович «ляпнул правду» и поплатился за это

Политолог Павел Шипилин рассказал, какая судьба ждет бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича после отставки.
Украинские политики и СМИ пестрят дезинформацией и на этом фоне заявление Арестовича произвело эффект бомбы, заявил Шипилин в беседе с «Народными Новостями».
«С точки зрения украинских патриотов-националистов, он допустил непростительную ошибку – он вдруг сказал правду», — заявил Шипилин.
Может показаться, что отставка Арестовича говорит о разладе в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Однако политолог считает сложившуюся ситуацию лишь исключением. Это просто «драка пауков в банке» и на место Арестовича вскоре придет новый пропагандист, который будет «врать и изворачиваться», заверил эксперт. Шипилин подчеркнул, что оздоровление украинского общества начнется только после завершения российской спецоперации.