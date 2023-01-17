Политолог Шипилин: Арестович «ляпнул правду» и поплатился за это

Может показаться, что отставка Арестовича говорит о разладе в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Однако политолог считает сложившуюся ситуацию лишь исключением. Это просто «драка пауков в банке» и на место Арестовича вскоре придет новый пропагандист, который будет «врать и изворачиваться», заверил эксперт. Шипилин подчеркнул, что оздоровление украинского общества начнется только после завершения российской спецоперации.