Автоэксперт Славнов предсказал популярность иранских машин в России

Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что машины из Ирана могут стать популярными в России, если страна начнет организовывать поставки.
Славнов подчеркнул, что Иран никогда не вкладывал большие ресурсы в развитии автостроения, ка как делают в Германии и США. При этом, по мнению автоэксперта, иранские модели имеют шансы приобрести популярность в России, если начнутся поставки.
«Все равно свою нишу в России иранские машины займут рано или поздно, займут свой ценовой сегмент. Покупатели будут, конечно» — цитирует юриста телеканал «360».
Кроме того, он призвал россиян все-таки присмотреться к отечественному авторынку, чтобы поддержать отрасль, или выбрать модель из Китая, где, по словам Славнова, машины делают не хуже, чем в Европе.