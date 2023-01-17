Мужчину весом 320 килограммов эвакуировали в больницу Нижнего Новгорода 20 человек

Глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале сравнил проведенную эвакуацию с «сложнейшей космической операцией». К ней, по словам чиновника, присоединились не только сотрудники неотложки, но также спасатели и представители центра медицины катастрофы.