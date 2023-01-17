Мужчину весом 320 килограммов эвакуировали в больницу Нижнего Новгорода 20 человек

Самого тяжелого человека Нижегородской области помогли эвакуировать в больницу около 20 человек. Мужчина весит 320 килограммов.
Глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале сравнил проведенную эвакуацию с «сложнейшей космической операцией». К ней, по словам чиновника, присоединились не только сотрудники неотложки, но также спасатели и представители центра медицины катастрофы.
«Это своего рода исторический весовой рекорд для нашей области. В прошлом году был пациент с весом приблизительно 255 кг», — подчеркнул Мелик-Гусейнов.
Как уточнил чиновник, госпитализация потребовалась 51-летнему жителю Большемурашкинского района. Его доставили в больницу №23. Мужчине уже поставили диагноз, ему помогают медики.