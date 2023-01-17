Королевский монетный двор Великобритании представил золотую монету с профилем Карла III

Королевский монетный двор Великобритании представил первую инвестиционную монету с портретом короля Карла III. Об этом 17 января сообщила британская газета The Evening Standart.
Монеты отчеканены из чистого золота и имеют защитные элементы. Под развевающимся британским флагом изображен трезубец, который под взглядом с другого ракурса превращается в замок, передает еженедельный журнал "Профиль". При повороте монеты на реверсе отображается движение волн. Эксперты Королевского двора отмечают, что эти декоративные элементы не только украшают монету, но и защищают ее от подделок.
Приобрести золотые монеты, на которых указан номинал 50 фунтов, можно на сайте Королевского монетного двора. Действительная цена инвестиционных монет будет варьироваться в зависимости от изменений мировых цен на золото.