Королевский монетный двор Великобритании представил золотую монету с профилем Карла III

Монеты отчеканены из чистого золота и имеют защитные элементы. Под развевающимся британским флагом изображен трезубец, который под взглядом с другого ракурса превращается в замок, передает еженедельный журнал "Профиль". При повороте монеты на реверсе отображается движение волн. Эксперты Королевского двора отмечают, что эти декоративные элементы не только украшают монету, но и защищают ее от подделок.