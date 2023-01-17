NetEase: всего одна фраза Пескова заставила Байдена судорожно кому-то звонить

Напомним, что 8 января в бразильской столице сторонники бывшего лидера страны Жаира Болсонару устроили бунт и насильственным методом осуществили захват правительственных зданий. Сразу же после этого Песков осудил действия протестующих и выразил поддержку действующему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. По мнению авторов издания, этот жест со стороны официальной Москвы настолько потряс Байдена, что он сразу же принялся звонить бразильскому коллеге, пишет «ПолитРоссия».