NetEase: всего одна фраза Пескова заставила Байдена судорожно кому-то звонить

Всего одна фраза пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу беспорядков в бразильском государстве вынудила главу Белого дома Джо Байдена судорожно совершать телефонный звонок. С кем так спешил поговорить политик, рассказали журналисты NetEase.
Напомним, что 8 января в бразильской столице сторонники бывшего лидера страны Жаира Болсонару устроили бунт и насильственным методом осуществили захват правительственных зданий. Сразу же после этого Песков осудил действия протестующих и выразил поддержку действующему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. По мнению авторов издания, этот жест со стороны официальной Москвы настолько потряс Байдена, что он сразу же принялся звонить бразильскому коллеге, пишет «ПолитРоссия».
«Очевидно, что заявление представителя России показывает: две страны постепенно сближаются. Но это очень невыгодно Соединенным Штатам», – пишет NetEase.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Москва готова обсуждать вопросы стратегической безопасности, когда США «дозреют».