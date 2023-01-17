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Путин отметил успешное преодоление рисков в экономике России

Экономика
Путин отметил успешное преодоление рисков в экономике России

Минувший год оказался довольно трудным для России, однако экономике страны удалось успешно преодолеть риски, в том числе неожиданные. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

По его словам, государство примерно понимает, какие риски в экономике ожидаются в наступившем году. Также российский лидер призвал ничего «не завышать и не занижать» при оценке перспектив развития экономики в 2023 году.

Также на первом в этом году экономическом совещании Путин отметил, что Россия имеет все возможности, чтобы «закрепить положительную тенденцию», наметившуюся в развитии страны.

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