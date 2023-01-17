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Министры обороны поддерживающих Украину стран обсудят военную помощь Киеву в Эстонии

Армия
Министры обороны поддерживающих Украину стран обсудят военную помощь Киеву в Эстонии

Встреча глав министерств обороны стран, поддерживающих Украину, пройдет в четверг, 19 января на территории Эстонии. Эту информацию предоставил пресс-секретарь эстонского оборонного ведомства Томас Мелл.

Сообщается, что в ходе мероприятия, которое пройдет в городе Тапа, министры обороны будут обсуждать дальнейшее оказание военной помощи украинским войскам.

«Помимо министра обороны Эстонии Ханно Певкура, в нем примут участие глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и министры обороны Польши Мариуш Блащак, Латвии Инара Мурниеце и Литвы Арвидас Анушаускас», — рассказал Мелл.

Также известно, что в очередной пакет военной помощи Украине, который будет представлен на встрече, включили поставки тяжелого вооружения.

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