Министры обороны поддерживающих Украину стран обсудят военную помощь Киеву в Эстонии

Встреча глав министерств обороны стран, поддерживающих Украину, пройдет в четверг, 19 января на территории Эстонии. Эту информацию предоставил пресс-секретарь эстонского оборонного ведомства Томас Мелл.
Сообщается, что в ходе мероприятия, которое пройдет в городе Тапа, министры обороны будут обсуждать дальнейшее оказание военной помощи украинским войскам.
«Помимо министра обороны Эстонии Ханно Певкура, в нем примут участие глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и министры обороны Польши Мариуш Блащак, Латвии Инара Мурниеце и Литвы Арвидас Анушаускас», — рассказал Мелл.
Также известно, что в очередной пакет военной помощи Украине, который будет представлен на встрече, включили поставки тяжелого вооружения.