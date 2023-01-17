Депутат Долженко лишился членства во фракции ЕР в ЗакСе Вологодской области из-за фото в Дубае

Депутат Законодательного собрания Волгоградской области Денис Долженко лишился членства во фракции «Единая Россия» в региональном ЗакСе. Об этом стало известно во вторник.
Уточняется, что причиной для исключения народного избранника послужила фотография, выложенная политиком на личной странице в соцсетях. Речь идет о снимках из Дубая, где депутат проводил отдых.
Скандальный случай ранее прокомментировал и губернатор Волгоградской области Олег Кувшинников. Он призвал чиновников отказаться от путешествий за границу.