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Депутат Долженко лишился членства во фракции ЕР в ЗакСе Вологодской области из-за фото в Дубае

Политика
Депутат Долженко лишился членства во фракции ЕР в ЗакСе Вологодской области из-за фото в Дубае

Депутат Законодательного собрания Волгоградской области Денис Долженко лишился членства во фракции «Единая Россия» в региональном ЗакСе. Об этом стало известно во вторник.

Уточняется, что причиной для исключения народного избранника послужила фотография, выложенная политиком на личной странице в соцсетях. Речь идет о снимках из Дубая, где депутат проводил отдых.

Скандальный случай ранее прокомментировал и губернатор Волгоградской области Олег Кувшинников. Он призвал чиновников отказаться от путешествий за границу.

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