Bloomberg: Евросоюз ищет любые способы противостояния агрессивной политике США

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает принять новый пакет законов, чтобы ускорить инвестиции в разработку «чистых» технологий. Об этом сообщили журналисты американского агентства Bloomberg.
Согласно плану фон дер Ляйен, такой подход станет ответом на действия США — Вашингтон активно «переманивает» европейские компании на свою территорию.
«Чтобы сохранить привлекательность европейской промышленности, необходимо конкурировать с предложениями и стимулами, которые в настоящее время доступны за пределами Европейского союза», — сказала она во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По мнению политика, новый план развития промышленности Евросоюза позволит быстро адаптировать систему государственной помощи, чтобы получить решающее конкурентное преимущество перед другими участниками рынка.
Эксперты уточнили, что закон предполагает снятие различных организационных барьеров при выделении дополнительного финансирования — от расчетов до документального подтверждения. Все это якобы позволит «открыть двери» для государственной поддержки.
Стоит отметить, что лидеры стран ЕС крайне обеспокоены законом США о снижении инфляции, особенно на фоне все возрастающей зависимости от дорогих поставок СПГ — на данный момент на них приходится до 30% топливного импорта. Ведущие политики Евросоюза планируют провести серию встреч в Брюсселе, чтобы выработать единый ответ на политику Вашингтона.
Однако фон дер Ляйен призвала также не забывать и о Китае, который занимает все больше места в мировой экономике, особенно в сфере производства «зеленых» технологий.
«Мы без колебаний начнем расследование, если посчитаем, что наши закупки или другие рынки искажаются такими (китайскими) субсидиями», — резюмировала она.
Все больше европейских чиновников скептически относятся к тому, что Вашингтон предоставит какие-либо уступки ради сохранения европейских компаний. Уже сейчас официальные лица в ЕС признают, что Европе будет сложно конкурировать с американской экономикой, какие бы изменения не были предприняты.
Как оказалось, конфликт затронул даже представителей ключевых органов Европейского союза. Комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон проводит активную кампанию в европейских столицах, чтобы добиться увеличения объемов государственной помощи компаниям.
Однако глава комиссии по вопросам конкуренции Маргерет Вестагер предупредил коллег, что слишком большие инвестиции могут подорвать состояние более мелких и бедных стран альянса. Германия и Франция и так, по его мнению, больше остальных выиграли от смягчения существующих правил, призванных помочь компаниям с высокими затратами на электроэнергию.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки предложили Евросоюзу условия для заключения долгосрочных контрактов на поставки сжиженного природного газа. При этом цены оказались выше, чем показатели, фиксировавшиеся на рынке раньше.