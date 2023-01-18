Bloomberg: Евросоюз ищет любые способы противостояния агрессивной политике США

Однако глава комиссии по вопросам конкуренции Маргерет Вестагер предупредил коллег, что слишком большие инвестиции могут подорвать состояние более мелких и бедных стран альянса. Германия и Франция и так, по его мнению, больше остальных выиграли от смягчения существующих правил, призванных помочь компаниям с высокими затратами на электроэнергию.