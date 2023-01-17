«Враждовать неудобно». Пекин держит дистанцию с РФ и возобновляет отношения с Европой

Между тем китайские дипломаты стремятся преуменьшить значение связей Пекина с Москвой. Посол КНР в ЕС Фу Цун заявил, что «люди не должны придавать слишком много значения» таким ярлыкам, как сотрудничество «без ограничений», о чем объявили президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин незадолго до начала спецоперации на Украине. Со слов дипломата, отношения с Евросоюзом можно охарактеризовать точно так же.