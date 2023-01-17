«Враждовать неудобно». Пекин держит дистанцию с РФ и возобновляет отношения с Европой

Пекин намерен «перезагрузить отношения» с Европой. С дипмиссией в Германию и Бельгию отправится старший дипломат и бывший министр иностранных дел Китая Ван И. Визит станет первой поездкой в Евросоюз (ЕС) высокопоставленного министра подобного уровня с момента переизбрания главы КНР Си Цзиньпина, пишет Politico.
Дипломат примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиру ЕС, рассказали изданию анонимные источники. Аналитики полагают, что основным стратегическим соперником Китай видит США, поэтому на фоне поддержки Москвы Пекин намерен преодолеть напряженность в отношениях с Европой.
В конце прошлого года столицу Поднебесной навестили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Европейского совета Шарль Мишель. Незадолго до этих событий, на саммите G20 Си Цзиньпин встречался с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и председателем правительства Испании Педро Санчесом.
Си также побеседовал с французским лидером Эмманюэлем Макроном, который пообещал прилететь в Пекин в начале 2023 года. Подобное обещание прозвучало и из Белого дома — ожидается визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР с целью «расширения сотрудничества».
Между тем китайские дипломаты стремятся преуменьшить значение связей Пекина с Москвой. Посол КНР в ЕС Фу Цун заявил, что «люди не должны придавать слишком много значения» таким ярлыкам, как сотрудничество «без ограничений», о чем объявили президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин незадолго до начала спецоперации на Украине. Со слов дипломата, отношения с Евросоюзом можно охарактеризовать точно так же.
Называть отношения России и Китая союзническими не стал и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев. Эксперт считает, что Пекин поддерживает РФ лишь «на словах», без какой-то особенной экономической или военной помощи.
«Но пока мне кажется, что у Китая не настолько плохое положение, чтобы так открыто отказываться от своих предыдущих слов. Китайцы этого делать очень не любят, это такая "потеря лица", поэтому я думаю, что они постараются этого избежать. Может быть они фактически сократят поддержку России, но на словах вряд ли дезавуируют свои предыдущие высказывания о том, что Россия и Китай близки», — рассуждает собеседник «Политики Сегодня».
Уже довольно давно Пекин пытается улучшить отношения с Западом — экономическое положение Китая сейчас непростое, в данный момент в Поднебесной даже намечается серьезный кризис в связи с коронавирусом, обратил внимание эксперт.
«И в этой ситуации, конечно, враждовать неудобно», — резюмировал Дмитриев.
Тем более, как считает востоковед, практически все доходы Китая приходятся на экспорт. В этом плане отношения с Россией для Пекина «гораздо менее важны», поскольку объем торговли несравнимый, да и участие Москвы в китайской экономике «вполне ничтожное» по сравнению с Западом.
«Поэтому я бы не стал исключать, что он [Ван И] едет эти отношения улучшить, хотя может быть и нет — бывает масса поездок по каким-то другим поводам», — допустил эксперт.
Сергей Дмитриев признался, что какие-либо прогнозы давать пока очень трудно: готовящийся вояж господина Ван И вполне может быть выдуман авторами Politico. В любом случае, если Запад потребует в качестве цены за улучшение отношений разрыв или послабление отношений с Россией, дать какие-то уверенные оценки и предугадать решение Пекина никто не сможет, подвел итог собеседник «ПС».
На прошедших в декабре переговорах по видеосвязи Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина приехать с государственным визитом в Москву. Российский лидер назвал коллегу «дорогим другом» и заявил, что Си «продемонстрирует миру прочность российско-китайских связей», а также станет главным событием года для двусторонних отношений.
По неподтвержденным данным, в Китае подтвердили визит президента в Россию. Даты не разглашаются.