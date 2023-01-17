Пригожин привез в Карелию четвертую группу отслуживших полугодовой контракт бойцов ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин привез в Карелию бойцов ЧВК «Вагнер», отработавших свой полугодовой контракт. Отмечается, что это уже четвертая группа, вернувшаяся домой из зоны СВО.
Видеозапись с места была опубликована на странице пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как к бойцам обращается лично Евгений Пригожин. В своей напутственной речи он подчеркнул, что все «вагнеровцы» отработали 180 дней, проявив мужество и героизм.
«Каждый из вас прошел то, что не проходили ваши отцы и деды, а только прадеды во время Великой Отечественной войны. Выполнили свою задачу по совести и честно», — заявил он.
Предприниматель также призвал всех отслуживших свой контракт бойцов ЧВК «Вагнер» оставаться законопослушными. По его словам, изъявившие желание вернуться в зону СВО сотрудники могут сделать это добровольно.
«Тех кто захочет вернуться — ждем обратно. Кто захочет пойти жениться, креститься, учиться — вперед, как говориться, с благословением», — отметил он.
Евгений Пригожин ранее заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» получили высшую награду в виде возможности играть свою музыку во славу российского оружия. Кроме того, сотрудники, принимавшие участие в освобождении Соледара от ВСУ, были награждены медалями.