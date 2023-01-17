Пригожин привез в Карелию четвертую группу отслуживших полугодовой контракт бойцов ЧВК «Вагнер»

Видеозапись с места была опубликована на странице пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как к бойцам обращается лично Евгений Пригожин. В своей напутственной речи он подчеркнул, что все «вагнеровцы» отработали 180 дней, проявив мужество и героизм.