«Соблазн не платить за газ». Юшков призвал жесткими мерами дисциплинировать Молдавию

Сейчас, по совам Юшкова, российский поставщик с горем пополам все же получает какие-то доходы от поставок газа молдавской стороне. Но с Кишиневом, судя по всему, с самого начала надо было занимать максимально жесткую позицию. Ведь как только дело идет к тому, что поставки газа будут остановлены, Молдавия сразу находит деньги для оплаты просроченных счетов.