«Соблазн не платить за газ». Юшков призвал жесткими мерами дисциплинировать Молдавию

Молдавия, заявляя о том, что документы о старом долге за газ утеряны, пытается затянуть процесс аудита, надеясь, что ей в конце концов удастся вообще не платить по счетам.
Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Напомним, ранее глава молдавского правительства Наталья Гаврилица допустила, что аудит исторического долга республики перед «Газпромом» не завершится никакими определенными выводами. Ведь целью проверки, по ее словам, было не только описание долга, но и объяснение того, как этот долг сформировался.
«К примеру, долг, который был до 1998 года, – с тех пор не очень остались документы», – заявила Гаврилица, слова которой приводит ТАСС.
Также премьер-министр добавила, что власти Молдавии намерены вести с российской стороной профессиональный коммерческий диалог по итогам аудита.
Комментируя эти слова, Игорь Юшков отметил, что молдавская сторона изначально относилась к аудиту старого долга, как к возможности поторговаться.
«Чем больше проходит времени, тем серьезнее они надеются вовсе не отдавать долг. Если "Газпром" до сих пор не перекрыл газ, значит, уже и не будет его отключать, полагают в Кишиневе. И история с якобы несохранившимися документами на это лишний раз указывает», – считает эксперт-энергетик.
Есть вероятность, что, если Россия передаст Молдавии копию договора, там от него все равно откажутся, заявив, что нужен свой оригинальный экземпляр, добавил Юшков.
Хотя у компаний в любом случае есть все расчеты, ведь операции и балансы всегда фиксируются.
«Изначально нынешний коммерческий контракт с молдавской стороной подразумевал, что в ноябре 2021 года начинаются поставки. Но параллельно с этим Кишинев начинает выплачивать прошлый долг. И тогда мы приняли политическое решение, о чем говорили Алексей Миллер и Владимир Путин, не замораживать республику в преддверии отопительного сезона», – напомнил также эксперт.
Однако сейчас уже идет второй год действия данного контракта, а Молдавия так и не начала гасить старый долг. К тому же она периодически задерживает платежи и по текущим поставкам газа.
Все это свидетельствует о том, что Молдавия вообще не хочет платить. И дисциплинировать ее могли бы только жесткие меры со стороны «Газпрома», считает Юшков.
«Но есть много нюансов. Если Россия отключит Молдавию от газа, то проблемы возникнут у Приднестровья. Дело в том, что наши энергоресурсы идут в том числе на крупную Приднестровскую ГРЭС, которая дает электричество на весь регион, включая большую часть Молдавии, – обращает внимание эксперт. – Также надо учитывать, что "Газпрому" необходимы текущие доходы».
Сейчас, по совам Юшкова, российский поставщик с горем пополам все же получает какие-то доходы от поставок газа молдавской стороне. Но с Кишиневом, судя по всему, с самого начала надо было занимать максимально жесткую позицию. Ведь как только дело идет к тому, что поставки газа будут остановлены, Молдавия сразу находит деньги для оплаты просроченных счетов.
Получается, что мягкость и уступчивость России по отношению к Молдавии не приносит ей ни экономической, ни политической выгоды. Во всяком случает Кишинев не стал лояльнее относиться к Москве.
Но в будущем не исключено, что подобные факты в истории российско-молдавских взаимоотношений, сыграют на руку Москве, добавил Юшков в заключение.