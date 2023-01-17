Сотрудники Росгвардии приняли участие во Всероссийской акции «Ленточка Ленинградской Победы»

В рамках акции сотрудники Росгвардии разместили на своем форменном обмундировании ленточку, состоящую из полос ткани двух цветов: оливкового и зеленого. Как объяснили в пресс-службе ведомства, она повторяет цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда», учрежденной в 1942 году. Отмечается, что данной медалью награждались все участники обороны города, в том числе военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной армии, войск НКВД и Военно-морского флота.