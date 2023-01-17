Режиссер Коляда на прощании с Чуриковой поделился трогательными воспоминаниями

Режиссер и драматург Николай Коляда посетил церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. В ходе беседы с журналистами он поделился воспоминаниями, связанные с актрисой.
По словам режиссера, его сильно впечатлил фильм «Начало» с Чуриковой в главной роли. Поэтому еще в школьные годы, драматург захотел стать актером, чтобы быть похожим на своего кумира.
«Не думал, что Царскосельскую премию в Петербурге мне будет вручать Инна Михайловна. Я из ее рук ее принимал. Господи, сколько раз с ней встречался, я стоял и молчал. Только хотелось сказать: "Можно я возле вас постою?" Больше ничего. Она такая была великая, мама дорогая!», — рассказал он в беседе с корреспондентом ФАН.
Чуриковой не стало 14 января. Артистку похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, где помимо нее покоятся кинорежиссер Владимир Меньшов и актер Василий Лановой.