Жители европейских государств, которые в последнее время все чаще выходят на массовые митинги в поддержку восстановления отношений с РФ, действуют так не столько из хорошего отношения к русским, сколько из чувства самосохранения.
Уверенность в этом в беседе с информационным порталом Life высказал глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По словам политолога, навязанная извне русофобия и отмена всего русского вплоть до энергоресурсов привели просвещенную Европу в некоторое замешательство. А участившиеся на Западе митинги против русофобского политического курса являются проблесками здравого смысла.
«Не все же в Европе сошли с ума. Более того, просвещенная Европа, Европа интеллектуальная, конечно, также пребывает в некоем замешательстве по поводу навязанной псевдоглобалистской повестки, которая сегодня накрывает всю Европу. Я имею в виду вот эту русофобию, отмену всего русского, отказ вопреки здравому смыслу от российских энергоресурсов», – рассуждает политолог.
И несмотря на то, что в европейском публичном пространстве все проявления здравомыслия подавляются довольно жесткими репрессивными инструментами, разумные голоса раздаются на Западе все чаще. Это говорит о том, что и элиты, и рядовые граждане недовольны сложившимся положением дел.
Но россияне, по словам Мартынова, не должны по этому поводу обольщаться. Ведь даже выходя на митинги в поддержку России, европейцы в первую очередь желают добра не им, а себе.
«История с реальными интеллектуалами европейскими, где мы по доброте душевной склонны видеть некое доброжелательство, а на самом деле это здравый смысл и чувство самосохранения. Они в первую очередь себе добра желают, а не нам», – считает политолог.
Напомним, накануне во время прошедшего Берлине традиционного марша в память о лидерах социалистического движения Розе Люксембург и Карле Либкнехте сотни местных жителей выступили против антироссийской политики властей ФРГ.
Протестующие с флагами Донецкой Народной Республики в руках призывали правительство Германии «убрать руки от России».