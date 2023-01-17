«Желают себе добра». Мартынов объяснил проведение на Западе митингов в поддержку России

И несмотря на то, что в европейском публичном пространстве все проявления здравомыслия подавляются довольно жесткими репрессивными инструментами, разумные голоса раздаются на Западе все чаще. Это говорит о том, что и элиты, и рядовые граждане недовольны сложившимся положением дел.