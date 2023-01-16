Гальцев прокомментировал бегство Галкина и Пугачевой из России

Актер Юрий Гальцев признался, что ему больно от бегства юмориста Максима Галкина✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента) и певицы Аллы Пугачевой. При этом осуждать поливавшего грязью родину артиста он не стал.
Гальцев и Галкин долгие годы тепло общались. Худрук Театра эстрады имени Аркадия Райкина в разговоре с ведущим Вячеславом Манучаровым признался, что «не имеет никакого права» лезть в чужую жизнь. По его словам, поступки юмориста-иноагента — это судьба Галкина.
Вместе с этим Гальцев испытвает боль от происходящего. Однако артист считает, что своими переживаниями не стоит делиться, поскольку «это мало кому интересно».
«Боль от недопонимания. Он — там, я — здесь. Я бы с удовольствием поговорил бы. Может, и он что-то рассказал бы», — добавил Гальцев в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Галкин сбежал из России после начала спецоперации. Артист обрушился с критикой на родную страну, чем вызвал недовольство россиян. Соотечественники призвали его никогда не возвращаться в Россию.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами