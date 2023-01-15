Овечкину осталось забить 84 шайбы до рекорда канадца Гретцки

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поразил ворота «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, российский хоккеист сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов лиги за всю историю до 84 шайб.
Российский капитан «столичных» располагается на второй строчке в топе лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. Нападающий дополнил копилку до 810 заброшенных шайб благодаря голу в ворота «Филадельфии». Лидерство до сих пор сохраняется за канадским хоккеистом Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.
В минувшем матче «Вашингтон» потерпел поражение от «Филадельфии», несмотря на гол Овечкина. В составе победителей отличились Скотт Лотон, Джеймс ван Римсдайк и Уэйд Эллисон.