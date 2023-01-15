РИА Новости: Россия наносит до 25 ударов из САУ по позициям ВСУ в Запорожье

Расчеты самоходных артиллерийских орудий Вооруженных сил России каждый день совершают до 25 ударов по позициям украинских войск на запорожском направлении. Информацию об этом передает РИА Новости.
Как рассказал агентству командир одного из российских артподразделений, военнослужащие зафиксировали скопление личного состава и бронетехнику ВСУ в 11 километрах к северу от места дислокации расчета САУ. В результате атаки были уничтожены пять боевиков, а также одна единица бронетехники украинской армии.
«Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно», — сообщил командир.
Ранее стало известно, что правительство Украины хочет добиться поставок вооружения от Запада. По информации Минобороны России, этих целей в Киеве намерены достигнуть с помощью провокаций против Москвы.