РИА Новости: Россия наносит до 25 ударов из САУ по позициям ВСУ в Запорожье

Как рассказал агентству командир одного из российских артподразделений, военнослужащие зафиксировали скопление личного состава и бронетехнику ВСУ в 11 километрах к северу от места дислокации расчета САУ. В результате атаки были уничтожены пять боевиков, а также одна единица бронетехники украинской армии.

